Около трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области эвакуировали около трех тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, сообщила пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве напомнили, что машина может быть эвакуирована в том числе при оставлении в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, остановках общественного транспорта, во втором ряду, тоннеле, на трамвайных путях.

Узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно самостоятельно по телефону 8-800-444-58-34 или на сайте областного Центра безопасности дорожного движения. Жителей региона призвали всегда парковаться правильно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов.