Около тысячи воспитанников семейных центров Подмосковья прошли профориентацию

Почти тысяча детей из Семейных центров Подмосковья прошли профориентацию с помощью мастер-классов, специальных экскурсий и мероприятий. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Это поможет ребятам определить свои интересы, способности и выбрать будущую профессию», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что ребят знакомят с профессиями в сфере быстрого питания, менеджмента, сельского хозяйства и фермерства, производства косметики, а также с работой в спасательных структурах и поварским делом. Кроме того, Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» в рамках сотрудничества оказывает организует летние трудовые стажировки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.