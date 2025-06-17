Округ Пушкинский: молодогвардейцы познакомились с производством бытовой химии

17 июня в округе Пушкинский состоялось интересное мероприятие, инициированное руководителем компании «Пластик Он Лайн» и местным депутатом Дмитрием Кульковым: для активистов пушкинского отделения «Молодой гвардии Единой России» было организовано посещение одного из ведущих производственных комплексов округа.

Предприятие, расположенное в городе Красноармейск, играет ключевую роль в местной экономике, обеспечивая работой более 700 жителей округа Пушкинский. Молодым активистам представилась редкая возможность заглянуть за кулисы производства современной бытовой химии.

Фото: [ Мария Лихобабенко ]

Особое внимание было уделено ознакомлению с процессом изготовления сухих душей — инновационного продукта компании «Пластик Он Лайн». Это решение позволяет проводить гигиенические процедуры в сложных ситуациях, когда доступ к воде ограничен. Продукт полностью разработан и производится из отечественного сырья.

Компания «Пластик Он Лайн» активно поддерживает армию, регулярно отправляя гуманитарную помощь, в том числе сухие души. Для нужд участников специальной военной операции уже передано более 10 тысяч единиц продукции, предоставленных на безвозмездной основе.

Фото: [ Мария Лихобабенко ]

Кроме того, продукт удобен для использования в повседневной жизни, например, во время походов и путешествий. Дмитрий Кульков подробно рассказал обо всех этапах производства, подчеркнув важность поддержки и развития промышленности для благополучия округа и всего региона.

Участники встречи также пообщались с сотрудником предприятия, который является ветераном специальной военной операции.

Организаторы считают, что подобные образовательные мероприятия способствуют формированию гражданской ответственности у молодежи и побуждают к достижению амбициозных целей. Они позволяют молодежи увидеть возможности для развития в своем родном округе и осознать свою значимость для будущего России.