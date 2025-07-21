Округ Пушкинский обзавелся современным оборудованием для ремонта дорог

Обладание таким оборудованием – редкость для муниципальных образований. Новое устройство предназначено для переработки изношенного асфальтового покрытия в материал, который можно использовать повторно. По сути, машина позволяет «оживлять» старый асфальт.

«Благодаря установке, мы можем выполнять ямочный ремонт горячим асфальтом вне зависимости от времени года. Она нагревает асфальт до температуры 160-180°, что позволяет осуществлять работы в любую погоду. Кроме того, в случае простоя асфальтового завода, мы продолжаем работы и поддерживаем ежедневный ритм», – поделился директор МКУ «Пушгорхоз» Александр Чуев.

Применение вторичного сырья является экономически выгодным решением, особенно в зимнее время, когда закупка нового литого асфальта обходится значительно дороже. Не менее важен и экологический аспект – старый асфальт получает шанс на повторное применение. Установка отличается мобильностью, что позволяет получать горячий асфальт непосредственно на любом участке города. В настоящее время в районе в разгаре активная фаза ямочного ремонта, охватывающая все округа.