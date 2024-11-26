Округ Пушкинский присоединился ко всероссийской акции «Письмо солдату»

Жители Городского округа Пушкинский оказывают всестороннюю поддержку участникам спецоперации, в том числе поддерживают их моральный дух. Осознание, что дома тебя ждут соотечественники, согревает души военнослужащих России. Принять участие в акции может каждый желающий житель муниципалитета.

Специалист по работе с молодежью КМДЦ «Точка притяжения» Екатерина Шевелева рассказала, что в своих письмах ребята рассказывают о своей жизни, благодарят за работу в зоне СВО, желают победы. Каждое письмо получается особенным.

Цель акции — продемонстрировать участникам спецоперации поддержку соотечественников. Теплые слова особенно помогали солдатам во время Великой Отечественной войны. Современные герои не менее благодарны за внимание.