Окружные форумы для волонтеров прошли в Подмосковье

Более двухсот человек из пятнадцати подмосковных муниципалитетов приняли участие в Окружных форумах для руководителей и активистов добровольческих организаций. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Как отметила руководитель ведомства Екатерина Швелидзе, сейчас волонтерское движение региона объединяет около 49 тысяч человек. Только в текущем году в области прошло свыше двух тысяч мероприятий и акций.

«Ребята сталкиваются с новыми вызовами, максимально вовлечены во все важные задачи в нашем регионе и в стране. И чтобы успешно справляться со всем этим, быть оперативными и полезными, наши добровольцы постоянно учатся, узнают новое, растут профессионально», - сказала министр.

Форумы были организованы в Люберцах и Лобне. В их рамках были проведены семинары: эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи Артем Рыков рассказал, как увеличить число людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, как достигать результатов и избежать выгорания.

Также на круглом столе обсудили основы событийного волонтерства и компетенции, которыми необходимо обладать активисту. В завершение форумов провели игру «Самый умный. Самый Добрый». По ее итогам в Лобне победила команда из Шаховской, а в Люберцах — из Дзержинского и Подольска.