Олег Сирота проводил на линейку школьницу, потерявшую родителей

В этом году в школы Подмосковья отправилось более одного миллиона восьмидесяти тысяч учеников. Среди них и восьмиклассница Виктория Панвар.

Провожал на торжественную линейку школьницу владелец Истринской сыроварни, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота. Девочка работала у него на ферме летом.

«У Вики нет родителей, мама умерла, когда ей было пять лет, сейчас она проживает в Истринском семейном центре, – объясняет Олег Сирота. – Летом вместе с Министерством социального развития Московской области мы запустили проект, который предполагает, что мы трудоустраиваем к себе на производство ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таких оказалось порядка 15 человек. Вика была среди них».

Сыровар отметил: для Вики они организовали транспорт, чтобы ей удобно было добираться на ферму из Семейного центра. Девушка была помощником кондитера и отлично справлялась со своими обязанностями, трудилась в горячем и холодном цехах и даже получила свою первую зарплату и запись в трудовую книжку. В преддверии учебного года, отмечает фермер, школьнице было тяжело прощаться с полюбившимся местом работы.

«Настолько ей пришелся по душе наш коллектив, что перед началом учебного года пришла увольняться со слезами на глазах, не хотела расставаться, – вспоминает Олег Сирота. – Я всю ночь думал об этой ситуации, хотел поддержать трудолюбивую девочку, которую некому отвести в школу. И утром 1 сентября приехал в Истринский семейный центр, забрал Вику, купил цветы, и мы поехали на линейку. Там она тоже плакала, но в этот раз это были слезы счастья и благодарности».

Предприниматель отметил, что Виктория по окончании обучения в школе хочет работать официанткой, но Олег предложил девушке всерьез задуматься о поступлении в аграрный колледж, а после – попробовать себя в лаборатории у него на предприятии.