Олег Сотник проинспектировал ход строительства школы на 1650 мест в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник инспектирует ход строительства школы на 1650 мест по улице Юбилейной еженедельно. До 1 сентября, когда планируется открытие этого образовательного учреждения, осталось чуть больше месяца. Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На прошлой неделе Олег Анатольевич высказал подрядчику ряд замечаний. Сегодня он вновь побывал на объекте вместе с советником губернатора Московской области в ранге министра жилищной политики Инной Федотовой. По словам руководителя проекта строительства Максима Семенихина, на данный момент увеличено количество рабочих, сейчас только на благоустройстве, к которому были ранее замечания, работают около 60 человек.

Олег Сотник отметил, что работы по благоустройству идут в хорошем темпе. Что касается внутренних работ, тона сегодня во всех классах выполнены финишные отделочные работы, расставлено оборудование, также заканчивается внутренняя отделка в спортивных и актовом залах.