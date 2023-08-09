Олешко удивился из-за смерти Васильевой и Борисовой

Как сообщает издание «Утро.ру» , актер театра и кино изумился мистическому совпадению. Актрисы ушли из жизни друг за другом.

Напомним, что смерть Ирины Мирошниченко, советской и российской актрисы, певицы и педагога наступила еще в начале августа – 3 числа. Народная артистка РСФСР умерла в 81 год, находясь в стенах Московской инфекционной больницы. У нее стоял тяжелый диагноз, сопровождающийся фоновыми осложнениями.

После ее смерти ушла из жизни прима театра имени Вахтангова Юлия Борисова. А на следующий день, 9 августа, за ней последовала и Вера Васильева из театра Сатиры. Ее коллега Александр Олешко по-настоящему удивлен подобному совпадению. «Ходили на спектакли друг друга... И ушли друг за другом...», – пишет он.