Ольга Орлова извинилась перед подписчиками за красоту собственной матери

Теперь понятно, почему сама певица такая привлекательная – было откуда взять! Гены есть гены, и звезда унаследовала все самое лучшее. Об этом также пишет портал «Дни.ру» .

Ольга Орлова, как и многие звезды, активно ведет свою страничку в социальных сетях и делится с фанатами подробностями из личной жизни. Так недавно выяснилось, что семья знаменитости собралась отметить день рождения покойной бабушки. По словам Орловой, они ежегодно так собираются. И в этом году звезда не могла не отметить, насколько красива ее мама.

Певица, однако, сразу же извинилась за такое нескромное высказывание. Но этого и не требовалось, ведь родительница Орловой действительно прекрасно выглядит. На снимке она предстала с бокалом и в сером пиджачке с брошью.