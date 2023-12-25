Ольга Орлова пожалела об участии в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой

Развратное мероприятие блогера привлекло не только внимание поклонников, но и надзорных органов.

Одна из первых участниц группы «Блестящие» побывала на «голой» вечеринке Ивлеевой в Москве. Артистка облачилась в прозрачную водолазку, через которую просвечивало белье, а также в черные обтягивающие штаны. Звезда фотографировалась с другими именитыми гостями, среди которых Лолита, Киркоров, Билан и многие другие.

Однако позже Ольга Орлова обратилась к поклонникам, признав, что испытала стыд после вечера. Она не ожидала, что на нее и других участников выльется столько негатива, пишет портал «Дни.ру».

«Думал ли кто-то, что это выльется в то, во что вылилось? Конечно, нет. Безусловно, никто не хотел оскорбить ничьих чувств, и я уверена, что все до единого извлекли хороший урок из произошедшего», — пишет певица в личном блоге.

По словам Орловой, на популярных людях, организующих такие вечера, всегда лежит большая ответственность, но и звезды, «как обычные люди, часто ошибаются».

Напомним, что на вечеринке Ивлеевой обнаружили пропаганду ЛГБТ. Штраф получил рэпер Vacio, который пришел на вечер только в носке, надетым на пикантное место.