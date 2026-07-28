Олимпиадный заслон: как победители профильных соревнований заполнили бюджетные места
МК: выпускник с 310 баллами ЕГЭ не смог поступить на бюджет в выбранный вуз
Выпускник, набравший 310 баллов по ЕГЭ с учетом индивидуальных достижений, не смог пройти на бюджетное отделение в выбранный университет. В конкурсном списке его обошли абитуриенты, имевшие дополнительные льготы и особые права при поступлении. Об этом сообщает mk.ru.
Роль олимпиад и индивидуальных достижений
Случай продемонстрировал, что максимальные или близкие к ним результаты экзаменов не гарантируют зачисление на бюджет при высокой конкуренции:
- Определяющие преимущества: олимпиадники и победители профильных состязаний получают особые права (включая зачисление без вступительных испытаний или право на максимальный балл), что поднимает их на вершины рейтинговых списков.
- Дополнительные баллы: высшие учебные заведения начисляют до 10 дополнительных баллов за аттестат с отличием (золотую медаль), значок ГТО, волонтерскую деятельность и иные личные заслуги.
- Решающий фактор: в условиях сверхвысокого конкурса даже минимальный бонус за индивидуальные достижения полностью меняет итоговое распределение бюджетных мест.