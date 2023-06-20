Олимпийский чемпион и депутат Легков взял шефство над семьей бойца СВО

Жителю Городского округа Пушкинский, отцу участника специальной военной операции потребовалась помощь в приобретении дров. Для этого он обратился в приемную местного отделения «Единой России». На обращение тут же откликнулся депутат Мособлдумы Александр Легков.

Вскоре в дачный поселок, где живет отец бойца, прибыл грузовик с дровами. Александр Легков взял шефство семьей на постоянной основе. По его словам, помощь требуется, разумеется, не только по закупке и доставке дров, но и по многим другим вопросам. Любое обращение людей, чьи дети находятся на передовой в зоне СВО, не должны оставаться без ответа.

«Спешите делать добрые дела», — улыбается депутат.

Напомним, Александр Легков является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в лыжном марафоне, с 2018 года — депутат Московской областной думы VI созыва.