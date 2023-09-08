Омбудсмен по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская сделала свой выбор

«По любым нарушениям можно обращаться ко мне. Напоминаю, что у нас работает горячая линия. Наши сотрудники в течение трех дней голосования будут принимать звонки по телефону 8 (498) 602-32-20. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, и готовы оказать помощь и дать консультации», — отметила Ирина Фаевская.