Омбудсмен по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская сделала свой выбор
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области]
В первый единый день голосования уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сделала свой выбор. Об этом сообщили в пресс-службе ее ведомства.
«По любым нарушениям можно обращаться ко мне. Напоминаю, что у нас работает горячая линия. Наши сотрудники в течение трех дней голосования будут принимать звонки по телефону 8 (498) 602-32-20. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, и готовы оказать помощь и дать консультации», — отметила Ирина Фаевская.
Ожидается, что ответственные сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской примут сообщения о возникших проблемах в ходе голосования и проконсультируют о способах их решения.