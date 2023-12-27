Омбудсмен Рады заявил о противоречии конституции в новом законе о мобилизации

Омбудсмен украинской Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил о противоречии конституции нового законопроекта о мобилизации за авторством местного правительства. По его словам, в новом законе есть ограничения прав украинских граждан. Соответствующее заявление он сделал в беседе с местным телевизионным каналом «1+1».

Отвечая на вопрос об оценке новых «предложений» по мобилизации в стране, Лубинец выразил мнение, что данный закон противоречит украинской конституции.

Омбудсмен дал обещание, что укажет все свои возражения, когда проект окажется на согласовании с его участием. Лубинец также добавил, что он скорее всего попадет на согласование во время подготовки к рассмотрению в Раде.

Он также указал, что нарушается и «прямая норма конституции», в которой сказано, что гражданин не может быть ограничен в правах «бесконечно». Если гражданин владеет домом, то власть не может законно запретить продажу или покупку нового жилища, подчеркнул омбудсмен.