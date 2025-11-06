Омских рожениц возмутило закрытие роддомов, но власти объяснили решение

Жительница Омска пожаловалась на закрытие роддомов в регионе, заявив, что оставшиеся медицинские учреждения переполнены. По ее словам, рожениц размещают в коридорах из-за нехватки мест и врачей. Сообщение омички появилось на странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте», сообщает omskinform .

В Министерстве здравоохранения Омской области ответили, что происходящее — не массовое закрытие, а реорганизация, направленная на повышение качества медицинской помощи. В ведомстве подчеркнули, что новый формат работы позволит создать отделение профилактики, где мужчины и женщины репродуктивного возраста смогут проходить обследования и лечение заболеваний, препятствующих зачатию.

Кроме того, планируется открытие современного диагностического корпуса с МРТ, КТ и лабораторным оборудованием. Женские консультации при роддомах сохранятся и будут работать по прежнему принципу — максимально близко к месту жительства пациенток.

В Минздраве заверили, что все родильные дома продолжают функционировать в штатном режиме, санитарные требования соблюдаются, а помощь беременным и роженицам оказывается в полном объеме.

