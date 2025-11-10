Фото: [ Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов утвердил приказ, устанавливающий рекомендуемые размеры должностных окладов для сотрудников бюджетных, казенных и автономных медицинских учреждений, находящихся в ведении ведомства. Об этом сообщает omskinform .

Документ не распространяется на должности, входящие в профессиональные квалификационные группы. Согласно приказу, оклад буфетчиц, операторов стерилизаторов, автоклавщиков и обслуживающего персонала составит ₽12 500. Регистраторам установлена ставка ₽14 200, а специалистам по охране труда, закупкам и контрактной службе — от ₽21,4 тыс. до ₽24,8 тыс.

Главная медсестра, акушерка или фельдшер теперь будет получать ₽35 000, младшая медсестра — ₽15 100, фельдшер стоматологического профиля — ₽18,2 тыс., старший лаборант — ₽18,6 тыс., врач выездной бригады скорой помощи — ₽31 000, оператор контактного центра — ₽15 600, а специалист по физической реабилитации — ₽24 600.

Приказ вступает в силу с 1 сентября текущего года, поэтому сотрудникам, попавшим под действие документа, будет произведен перерасчет заработной платы.

