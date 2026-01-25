«Он просто защищал хозяина». Пес вцепился в сотрудников военкомата, пытавшихся задержать мужчину в Одессе

В Одессе произошел инцидент, в ходе которого домашний питомец фактически предотвратил задержание своего владельца.

По информации телеграм-канала «Страна.ua», сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались задержать мужчину во время прогулки с собакой.

Гражданин оказал активное сопротивление, а его верный четвероногий друг, встав на защиту, укусил нескольких военнослужащих. Столкнувшись с таким решительным отпором, представители ТЦК были вынуждены прекратить попытку задержания и покинуть место происшествия.

