«Он работал рядом с нашим домом». 25-летний мужчина изнасиловал маленькую дочь своих родственников
В Мумбаи мужчина похитил полуторагодовалую девочку и надругался над ней
В индийском Мумбаи произошло чудовищное преступление: 25-летний мужчина похитил у своих родных полуторагодовалую девочку и подверг ее сексуализированному насилию. Как пишет издание The Times of India, инцидент произошел 10 февраля на территории трущобного района Дахисар.
Злоумышленник воспользовался темнотой, чтобы выкрасть малышку из дома. Родители обнаружили отсутствие ребенка только с наступлением утра. Обстоятельства произошедшего помогли восстановить камеры наружного наблюдения — на записях видно, как неизвестный мужчина уносит девочку.
Пострадавшую обнаружили брошенной в безлюдной местности неподалеку от ручья. Медики, осмотревшие ребенка, диагностировали у нее серьезные травмы, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Сейчас жизни маленькой пациентки ничего не угрожает, она идет на поправку в условиях стационара.
Правоохранительные органы сработали оперативно: подозреваемого задержали. Им оказался родственник со стороны отца, который трудился по соседству с местом проживания семьи. Выяснилось, что родители всецело доверяли этому человеку. Однако теперь они настаивают на самом жестком наказании для педофила в рамках закона.
