«Он работал рядом с нашим домом». 25-летний мужчина изнасиловал маленькую дочь своих родственников

В индийском Мумбаи произошло чудовищное преступление: 25-летний мужчина похитил у своих родных полуторагодовалую девочку и подверг ее сексуализированному насилию. Как пишет издание The Times of India , инцидент произошел 10 февраля на территории трущобного района Дахисар.

Злоумышленник воспользовался темнотой, чтобы выкрасть малышку из дома. Родители обнаружили отсутствие ребенка только с наступлением утра. Обстоятельства произошедшего помогли восстановить камеры наружного наблюдения — на записях видно, как неизвестный мужчина уносит девочку.

Пострадавшую обнаружили брошенной в безлюдной местности неподалеку от ручья. Медики, осмотревшие ребенка, диагностировали у нее серьезные травмы, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Сейчас жизни маленькой пациентки ничего не угрожает, она идет на поправку в условиях стационара.

Правоохранительные органы сработали оперативно: подозреваемого задержали. Им оказался родственник со стороны отца, который трудился по соседству с местом проживания семьи. Выяснилось, что родители всецело доверяли этому человеку. Однако теперь они настаивают на самом жестком наказании для педофила в рамках закона.

Ранее сообщалось о том, что в Индии девушка инсценировала мистическое исчезновение со змеиной кожей.