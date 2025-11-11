«Он видел ангелов и демонов»: Спасатели сутками пытались вызволить мужчину, застрявшего в пещере Юты

Трагический инцидент, произошедший в одной из пещер штата Юта, раскрывает историю отчаянной борьбы за жизнь и мужества спасателей. 26-летний Джон Джонс, отправившись в исследовательский поход, навсегда остался в каменном плену, а подробности его гибели, обнародованные изданием The Mirror, больше походят на сценарий фильма ужасов.

Во время прохождения узкого подземного лаза американец застрял в одном из самых коварных участков. Ситуация оказалась критической: Джонс повис головой вниз в крошечном пространстве, что делало любые попытки высвободиться тщетными, а операцию по спасению — невероятно сложной.

Прибыв на место, профессиональные спасатели столкнулись с практически неразрешимой задачей. После оценки обстановки был найден единственный возможный, но крайне рискованный способ — использовать отбойные молотки для расширения скальной породы. Осознавая, что в процессе мужчине могут быть нанесены серьезные травмы, вплоть до переломов, и причинена невыносимая боль, команда пошла на этот отчаянный шаг, пытаясь подарить ему шанс на жизнь.

Однако время было безвозвратно упущено. К моменту начала масштабных работ Джонс уже находился без сознания. Свидетели его последних часов сообщают о жутких подробностях: путешественник то ненадолго приходил в себя, то вновь проваливался в беспамятство, в бреду рассказывая о видениях ангелов и демонов, окружавших его в подземной могиле.

Не прекращая усилий даже в ночной темноте, спасатели боролись за Джонса до последнего. Но, к сожалению, все попытки оказались тщетными. Джон Джонс так и не выбрался из пещеры, которая стала его последним пристанищем.

