«Она превратилась в нага». В Индии девушка бесследно исчезла, оставив в комнате лишь змеиную кожу

В индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Аурайя, произошел случай, который сначала был воспринят как нечто потустороннее. Как сообщает India Today , родственники молодой девушки, обеспокоенные ее исчезновением, обнаружили в ее комнате пугающую находку. На кровати, аккуратно завернутая в одежду, лежала полутораметровая змеиная кожа.

Эта странная деталь повергла семью в шок и панику. Сразу же были вызваны полицейские, а по деревне сразу же поползли тревожные слухи. Многие местные жители начали говорить о вмешательстве сверхъестественных сил или даже о том, что девушка могла быть нагой — мифическим созданием, способным превращаться из змеи в женщину.

Однако, как вскоре выяснилось, разгадка оказалась гораздо прозаичнее и при этом хитроумнее любого мифа. Проведенное расследование показало, что исчезновение было тщательно спланированным побегом. Девушка преднамеренно оставила змеиную кожу в качестве ложного следа, чтобы создать видимость мистического происшествия и тем самым отвлечь родных и задержать активные поиски.

Начальник местного полицейского участка Аджай Кумар охарактеризовал эту историю как «настоящую киношную драму». Для поисков пропавшей были задействованы современные методы: ее телефон взят под наблюдение, а полиция продолжает работу по установлению ее местонахождения вместе с возлюбленным.

