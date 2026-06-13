«Она уже прощалась с жизнью»: в Прохладном экипаж ДПС спас девушку от своры собак сиреной

В Прохладном экипаж ДПС мгновенно отреагировал на агрессивную свору, окружившую горожанку с домашним питомцем. Спецсигналы заставили псов отступить, и девушка смогла безопасно покинуть опасное место. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor, передает Газета.ру.

Инцидент у пешеходного перехода

В городе Прохладном республики Кабардино-Балкария стая бездомных животных окружила девушку, выгуливавшую на поводке домашнюю собаку. По информации Telegram-канала Mash Gor, бродячие псы едва не растерзали горожанку. На обнародованных кадрах видно, как не менее шести агрессивно настроенных особей с лаем приближаются к ней прямо возле пешеходного перехода. В момент, когда животные уже плотно обступили жертву с питомцем, к перекрестку подъехал служебный автомобиль ДПС Hyundai Solaris.

Спасение с помощью спецсигналов

Находившиеся в машине инспекторы незамедлительно активировали световые и звуковые спецсигналы, остановившись непосредственно у перехода. Резкий звук сирены и вспышки проблесковых маячков спугнули агрессивную свору, заставив ее отбежать от девушки. Как только путь оказался свободен, горожанка вместе со своим питомцем смогла спокойно пересечь проезжую часть и избежать физических травм.