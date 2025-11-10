«Они были в масках и перчатках». Что случилось в доме французского депутата Верни?

Резиденция депутата Национального собрания Франции от партии «Союз правых за республику» Жеро Верни стала целью тщательно спланированного преступления. Как сообщает газета Figaro, инцидент произошел в субботу вечером в городе Экс-ан-Прованс.

По данным издания, четверо злоумышленников в масках и перчатках проникли в дом, когда в нем находилась супруга политика. Злоумышленники не только похитили ценности, включая коллекцию часов, крупную сумму наличных и сейф, но и применили физическую силу к женщине, грубо оттолкнув ее.

Преступники действовали оперативно и скрылись на заранее ожидавшем их автомобиле. Несмотря на оперативное прибытие правоохранителей, которые провели осмотр места происшествия и сняли отпечатки пальцев, грабителям удалось избежать задержания. В настоящее время следствие рассматривает все возможные версии случившегося, включая целенаправленный характер нападения.

