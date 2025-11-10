«Они были в масках и перчатках». Что случилось в доме французского депутата Верни?
Во Франции совершено дерзкое ограбление дома парламентария
Резиденция депутата Национального собрания Франции от партии «Союз правых за республику» Жеро Верни стала целью тщательно спланированного преступления. Как сообщает газета Figaro, инцидент произошел в субботу вечером в городе Экс-ан-Прованс.
По данным издания, четверо злоумышленников в масках и перчатках проникли в дом, когда в нем находилась супруга политика. Злоумышленники не только похитили ценности, включая коллекцию часов, крупную сумму наличных и сейф, но и применили физическую силу к женщине, грубо оттолкнув ее.
Преступники действовали оперативно и скрылись на заранее ожидавшем их автомобиле. Несмотря на оперативное прибытие правоохранителей, которые провели осмотр места происшествия и сняли отпечатки пальцев, грабителям удалось избежать задержания. В настоящее время следствие рассматривает все возможные версии случившегося, включая целенаправленный характер нападения.
Ранее сообщалось о том, что парижская прокуратура опровергла причастность организованной группировки к ограблению Лувра.