«Они как недоразвитые»: Мясников жестко высказался о молодых людях, которые не хотят заводить детей
Врач Мясников назвал недоразвитыми молодежь, которая откладывают рождение детей
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на платформе «Смотрим» подверг критике современных молодых людей, которые откладывают рождение детей в пользу финансовой стабильности или личного комфорта. По его словам, он не понимает, почему молодежь не хочет прикладывать усилия для создания семьи.
«Я на них иногда смотрю — вот все хорошо, но они как недоразвитые, что ли?» — заявил доктор.
Мясников связал такое отношение к родительству с особенностями современного мира, где слишком много внимания уделяется удобствам.
«Весь мир так построен — на удобствах, на доставках еды, на гаджетах», — заключил он.