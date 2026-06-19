«Они как недоразвитые»: Мясников жестко высказался о молодых людях, которые не хотят заводить детей

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на платформе «Смотрим» подверг критике современных молодых людей, которые откладывают рождение детей в пользу финансовой стабильности или личного комфорта. По его словам, он не понимает, почему молодежь не хочет прикладывать усилия для создания семьи.