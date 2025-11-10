«Они просто бросились в воду». В Китае сотни кошек, спасенных активистами от убоя, утонули в водохранилище Инцзуй
Массовое освобождение кошек в Гуандуне обернулось их гибелью
В Китае группа буддийских активистов, движимая идеей сострадания ко всему живому, совершила акцию освобождения.
Как сообщает SCMP, они выкупили около 1,1 тысячи кошек, предназначенных для убоя. Животных выпустили на волю у водохранилища Инцзуй в провинции Гуандун.
Однако ритуал обернулся катастрофой. Оказавшись в незнакомой дикой среде, дезориентированные кошки, не приспособленные к выживанию, начали массово тонуть, бросаясь в воду. Спасательную операцию по эвакуации выживших питомцев пришлось проводить местным волонтерам.
Данный инцидент спровоцировал острую общественную дискуссию, заставив многих усомниться в этической и практической целесообразности подобных обрядов, которые вместо спасения могут нести прямую угрозу животным и нарушать хрупкое экологическое равновесие.
