«Они уже здесь!». Почти половина американцев считает, что пришельцы уже посещали Землю

Американское общественное мнение делает ставку на внеземные цивилизации. Согласно свежему исследованию авторитетной британской компании YouGov , больше половины жителей США (56%) признались в вере в инопланетных существ.

Любопытно, что эта вера имеет выраженный политический окрас. Среди сторонников Демократической партии космическим братьям по разуму доверяет 61% опрошенных, тогда как у республиканцев этот показатель значительно скромнее — всего 46%.

Однако когда речь заходит о неопознанных летающих объектах, скепсис американцев возрастает. Лишь треть населения (30%) напрямую связывает НЛО с визитами пришельцев. Почти половина респондентов (45%) полагает, что у этого феномена могут быть более приземленные объяснения, связанные с военными технологиями или природными аномалиями. При этом почти каждый второй американец (47%) допускает, что наша планета уже становилась объектом внимания инопланетных гостей.

На фоне этих данных традиционные фольклорные персонажи заметно проигрывают «зеленым человечкам». Так, в снежного человека (Бигфута) верит лишь 28% граждан, в гималайского йети — 23%, в шотландское Лох-несское чудовище — 22%, а в латиноамериканскую чупакабру и вовсе 16%. Похоже, космос как источник тайн оказался для американцев куда притягательнее земных легенд.

