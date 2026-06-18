«Они заканчивали серьезные вузы»: Бабкина объяснила, почему верит нумерологам, но не гадалкам
Бабкина призналась, что пользуется услугами нумеролога, но не доверяет гадалкам
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в интервью Общественной службе новостей призналась, что никогда не обращалась к гадалкам, но при этом регулярно консультируется с подругой-нумерологом. По словам певицы, цифры способны влиять на ментальную, психологическую и физическую сферы человека, а прогнозы специалистки всегда сбывались.
Как пояснила исполнительница, она предпочитает общаться с астрологами и нумерологами, имеющими серьезное образование, и называет их профессионалами своего дела. При этом к гадалкам у нее нет доверия.