«Они заканчивали серьезные вузы»: Бабкина объяснила, почему верит нумерологам, но не гадалкам

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в интервью Общественной службе новостей призналась, что никогда не обращалась к гадалкам, но при этом регулярно консультируется с подругой-нумерологом. По словам певицы, цифры способны влиять на ментальную, психологическую и физическую сферы человека, а прогнозы специалистки всегда сбывались.