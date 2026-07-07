Родителям на заметку: как получить СНИЛС ребенка не выходя из дома в Московском регионе

Власти Москвы и Подмосковья перешли на проактивную систему регистрации СНИЛС для младенцев. Теперь данные о номере лицевого счета автоматически появляются на портале госуслуг сразу после регистрации ребенка в органах ЗАГС, что избавляет родителей от необходимости подавать заявления.

Проактивный формат оформления документов

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области автоматизировало процесс присвоения страхового номера индивидуального лицевого счета. Благодаря межведомственному взаимодействию сведения о рождении ребенка поступают в фонд напрямую из органов ЗАГС. В течение 3 рабочих дней после этого электронное уведомление о регистрации СНИЛС приходит в личный кабинет родителей на портале госуслуг. Данный номер является уникальным и сохраняется за человеком на протяжении всей жизни.

Зачем нужен СНИЛС ребенку

Страховой номер необходим для полноценного доступа к государственным услугам и социальным гарантиям. Документ требуется для решения следующих задач:

Оформление социальных пособий и выплат.

Прикрепление ребенка к детской поликлинике и получение медицинских услуг.

Официальное трудоустройство в будущем.

Формирование пенсионных прав.

Как получить бумажный дубликат

Хотя электронная версия документа всегда доступна в личном кабинете на Госуслугах, при необходимости родители могут получить СНИЛС на бумажном носителе. Для этого достаточно обратиться в клиентскую службу Социального фонда или любой офис МФЦ с паспортом. Услуга предоставляется в день обращения. В случае возникновения дополнительных вопросов жители региона могут воспользоваться единым контакт-центром по номеру 8 (800) 100-00-01.