Каждый третий выпускник в Дубне получил медаль: как город растит будущих гениев

В подмосковной Дубне подвели итоги учебного года с невероятным результатом — каждый третий одиннадцатиклассник удостоен школьной медали. Торжественный вечер во Дворце культуры «Октябрь» собрал сотни родителей, учителей и самих виновников торжества, а глава города объяснил, в чем секрет такой высокой успеваемости. Об этом пишет REGIONS .

По итогам этого учебного года 117 выпускников Дубны получили медали — 62 золотые и 55 серебряных. Показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом, когда наград удостоились 95 человек. Теперь федеральная медаль «За особые успехи в учении» дает не только почетный статус, но и реальное преимущество при поступлении в вузы, обеспечивая приоритет в случае равных баллов с конкурентами.

Абсолютным лидером по числу золотых медалей стал физико-математический лицей имени академика Кадышевского, где отличились 12 выпускников. Следом идут школа № 1 и гимназия № 11 — по 9 медалистов в каждой. Однако главная гордость лицея — это результаты ЕГЭ: 13 стобалльников, четверо из которых стали мультибалльниками, покорив несколько предметов сразу. В целом по городу насчитывается 19 выпускников с максимальными 100 баллами, причем 9 из них — по профильной математике, одному из самых сложных экзаменов.

Глава Дубны Максим Тихомиров, выступая на церемонии, подчеркнул, что за каждым блестящим результатом стоит работа педагогов и поддержка семей. Но главный посыл градоначальника был обращен в будущее: он призвал отличников после получения дипломов возвращаться в наукоград. Именно им, по его словам, предстоит развивать высокотехнологичные предприятия, управлять городом и делать его комфортнее. Праздник стал не просто чествованием успехов, а четким сигналом о том, что Дубна делает ставку на свои кадры и смотрит в завтрашний день с уверенностью.

Ранее сообщалось, что в Наро‑Фоминске отметили успехи лучших выпускников.