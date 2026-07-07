Двухчасовая прогулка в лесу принесла жителю Балашихи 7 тысяч рублей

В подмосковных лесах случился ягодный бум: из-за дождливого и теплого лета дикая черника поспела на две недели раньше привычного срока. Один из жителей Балашихи, как узнал REGIONS , воспользовался природным сюрпризом, превратив двухчасовую прогулку по лесу в прибыльное предприятие, заработав за это время 7 тысяч рублей.

Алексей Михайлов, заядлый грибник и ягодник, отправился в Озерный лесопарк за привычной земляникой, но вернулся с неожиданно богатым уловом. Сбор черники оказался настолько обильным, что мужчине пришлось прервать процесс и бежать домой за дополнительной тарой — тремя небольшими ведрами. Итог двухчасовых поисков впечатляет: более четырех килограммов отборных, плотных ягод, которые, по словам собирателя, ничуть не уступают разрекламированной импортной голубике из супермаркетов.

Реализовать продукт удалось почти мгновенно — сосед по гаражу выкупил весь улов за 7 тысяч рублей. Сам Алексей не рассматривает сбор ягод как основной бизнес, но уверен, что для предприимчивых жителей региона это отличная возможность для сезонного заработка. В ближайшие выходные они с соседом планируют повторить вылазку в лес уже вдвоем.

Опытный собиратель поделился с читателями картой самых щедрых локаций. В списке — Кучинский лесопарк с развитой тропиночной сетью, Безменковский карьер в Озерном лесопарке, а также озеро Бабошкино, где на сухих участках можно обнаружить целые поляны черники и земляники. Для тех, кто не хочет углубляться в чащу, ягоды уже появились на рынках — в среднем по 1000 рублей за килограмм. Садовая голубика обойдется вдвое дешевле, однако знатоки сходятся во мнении: экологическая чистота и польза дикой черники, собранной своими руками, стоят любых переплат.