Умер сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Арташес Алексанян

На 65-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Арташес Алексанян, передает Super. О его смерти сообщил друг артиста Арутюн Богарян. По словам Богаряна, Алексанян провел несколько дней в больнице перед смертью. Точная причина ухода из жизни не раскрывается.

Алексанян родился в Ереване. Он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. После окончания вуза служил в Национальном академическом театре Еревана и в Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна.

В кино актер дебютировал в 1988 году в фильме «Когда наступит день». Российскому зрителю он запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и другим известным проектам.

Коллеги и поклонники скорбят об уходе талантливого артиста. Его вклад в кинематограф и театральное искусство невозможно переоценить. Творчество Алексаняна объединяло армянскую и российскую культуры, делая его любимцем зрителей в обеих странах.

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