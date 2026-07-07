Народные тропы в Кашино: где именно обновляют дорожки и когда завершат работы

Как сообщили в администрации округа, обустраивают сразу три пешеходные дорожки общей протяженностью 384 метра: участки расположены на улице Ленина — между домами № 47 и 49, № 57 и 59, а также от дома № 94 до дома № 50.



На текущий момент бригада завершила демонтаж: снят верхний слой грунта и убраны старые тротуарные плиты. Впереди устройство основания. Рабочие уложат песчаную подушку и щебень, затем покроют дорожки асфальтобетоном.



Дополнительно запланированы установка бортового камня и восстановление газонов в зоне работ. Завершить все мероприятия в Кашино намерены до конца июля.



В целом за год по программе планируют обновить девять пешеходных дорожек — для сравнения, в 2025 году таким образом благоустроили пять троп.