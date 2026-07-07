Певицу-иноагента Монеточку заочно приговорили к году колонии

Мировой суд в Москве заочно вынес приговор певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, сообщает MK.RU. Ее признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агент и приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

По данным прокуратуры, Монеточка дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако она продолжила публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки, указывающей на ее статус. Суд также запретил певице заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов сроком на три года.

Прокурор запрашивал для артистки более строгое наказание — один год и десять месяцев колонии. Однако судья 359-го мирового судебного участка сократил срок до одного года. При этом срок наказания начнут исчислять с момента фактического задержания певицы или ее выдачи РФ.

Ранее сообщалось, что на рэпера Птаху завели административное дело.

* Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.