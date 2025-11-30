Онищенко объяснил, почему новогодние каникулы в жарком климате могут обернуться болезнью

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с рекомендацией воздержаться от поездок в экзотические страны в период грядущих новогодних каникул.

По его мнению, короткого 12-дневного отпуска, который продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, недостаточно для полноценной акклиматизации.

Специалист пояснил, что организму требуется около недели или полутора, чтобы приспособиться к резкой смене климата, другому часовому поясу и непривычной пище. Однако сразу после этого туристам предстоит возвращение в холодные и сырые условия, что потребует от организма повторной и стрессовой адаптации. Такой «двойной удар» по иммунной системе значительно повышает риски заболеваемости.

Онищенко также добавил, что именно на период после новогодних праздников в России прогнозируется пик эпидемии гриппа.

