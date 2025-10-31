Онищенко оценил вероятность завоза нового коронавируса из Бразилии в Россию

Эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru прокомментировал сообщения о выявлении нового коронавируса BRZ batCoV у летучих мышей в Бразилии, подчеркнув отсутствие оснований для паники.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ, обнаружение очередного штамма в природном очаге — нормальное явление для научного сообщества, не означающее автоматического перехода на человека.

«Говорить о том, что подвид одного из известных коронавирусов перешел на человека, нет оснований. Если говорить с точки зрения профессиональной оценки, это вполне нормальное сообщение для профессиональной аудитории», — подчеркнул специалист.

Онищенко отметил, что хотя за последние 25 лет несколько видов коронавирусов действительно преодолели межвидовой барьер, систематический мониторинг позволяет своевременно выявлять потенциальные угрозы. Позиция Роспотребнадзора, оценивающего риск передачи вируса как низкий, подтверждается профессиональной оценкой эксперта.

