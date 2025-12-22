Онкология столкнулась с российскими учеными: появился новый метод уничтожения рака

Фото: [ Родильный дом в Химках открылся после капитального ремонта/Медиасток.рф ]

Ученые Сеченовского университета разработали технологическую платформу для целевой доставки противоопухолевых препаратов к раковым клеткам. Новая система предназначена для снижения токсического воздействия терапии на здоровые ткани организма, пишет Амурполит .

Разработка основана на использовании наноконтейнеров, имитирующих экзосомы. Такие структуры позволяют направленно транспортировать лекарственные вещества и увеличивать их концентрацию в зоне опухоли.

В ходе исследований уровень загрузки действующих веществ в наноконтейнеры достиг 85%, тогда как ранее аналогичные показатели составляли 5–9%. Это позволяет значительно повысить эффективность доставки препаратов.

Отдельное внимание ученые уделили сохранности наночастиц при введении лекарства. Примененный щадящий метод инкапсулирования предотвращает разрушение носителей и обеспечивает их стабильность в биологической среде.

Предварительные испытания проводились на моделях рака молочной железы и меланомы. Результаты показали способность системы накапливаться в опухолевых тканях и очагах метастазирования. По оценке исследователей, технология может быть перспективной для лечения прогрессирующих форм онкологических заболеваний и снижения выраженности побочных эффектов противораковой терапии.

