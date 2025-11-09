За девять месяцев 2025 года россияне потратили на обезболивающие препараты более ₽117 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Основной прирост продаж пришелся на онлайн-каналы — их доля выросла на 21% в натуральном выражении. Такие данные привела консалтинговая компания DSM Group, передает « Коммерсантъ ».

За этот период жители страны купили более 400 млн упаковок обезболивающих средств. В топ-5 самых популярных брендов вошли «Нурофен», «Терафлю», «Пенталгин», «Нимесил» и «Найз». Эксперты отмечают, что пользователи все чаще переходят с обычных анальгетиков, таких как парацетамол, на противовоспалительные препараты широкого действия. Продажи ибупрофена и его производных увеличились на 7,7% год к году, в том числе спрос на «Нурофен» вырос на 16%, а на «Нимесил» — на 11%.

По оценке маркетинговой компании First Data, каждый четвертый покупатель, заказывающий обезболивающие онлайн, делает это регулярно — не менее четырех раз в год. Средний интервал между покупками составляет около 40 дней.

Чаще всего вместе с обезболивающими россияне заказывают жаропонижающие средства, капли от насморка и препараты для желудка. На маркетплейсах к таким покупкам нередко добавляют продукты питания.

