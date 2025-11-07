Убывающая Луна после Суперлуния: что нельзя делать в период до 20 ноября

После Суперлуния, которое состоялось 5 ноября, наступила фаза убывающей Луны, которая продлится до 20 ноября. Что можно и нельзя делать в этот период, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, это особенное время в лунном цикле, когда энергия постепенно угасает, предоставляя нам возможность завершить начатое, избавиться от ненужного и подготовиться к новым начинаниям.

«В период с 7 по 20 ноября, когда Луна будет убывать, важно осознанно подходить к своим действиям и решениям. Благоприятно завершать конфликты. Это идеальное время для подведения итогов, сдачи отчетов, завершения курсов и других дел, требующих концентрации и внимания к деталям», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Самое время избавиться от старого, добавила Астратова. Уборка, разбор вещей, избавление от вредных привычек и негативных мыслей — все это будет особенно эффективно.

«Подходящее время для работы над ошибками. Анализируйте свои действия, делайте выводы, прорабатывайте страхи и комплексы. Время благоприятно для самоанализа и психотерапии. Уход за собой также будет к месту. Косметические процедуры, направленные на очищение и детоксикацию, будут особенно полезны. Посетите сауну, сделайте пилинг или маску для лица», — продолжила эксперт.

Кроме того, хорошее время для погашения кредитов, возврата долгов и оптимизации бюджета.

«Не следует начинать масштабные проекты. Энергия убывает, поэтому запуск новых крупных проектов может столкнуться с препятствиями и задержками. Не советую принимать импульсивные решения. Лучше тщательно взвешивайте все "за" и "против", прежде чем совершать важные шаги», — подчеркнула астролог.

Нежелательно и вступать в конфликты. Следует избегать споров и разногласий, чтобы не тратить энергию на негатив.

«Старайтесь не переедать. Организм в этот период более восприимчив к вредной пище, поэтому следите за своим рационом. И откажитесь от чрезмерной активности. Дайте себе отдохнуть и восстановиться. Не перегружайте себя физически и эмоционально», — заключила Астратова.

