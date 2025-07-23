Онлайн-табло: Почти 40 рейсов задерживаются в московских аэропортах
В Москве не вылетели десятки рейсов, люди в аэропортах спят на надувных матрасах
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В Москве 38 рейсов были задержаны, а четыре — отменены. Об этом свидетельствуют данные, отображаемые на онлайн-табло аэропортов столицы. Эту информацию также подтверждает ТАСС.
Как информирует агентство, причиной задержки мог стать ожидаемый туман, из-за которого видимость ухудшилась до 200–700 метров.
Сообщается, что в аэропортах Внуково и Шереметьево были задержаны 18 рейсов. В Домодедово и Жуковском отменили по два рейса, а в первом также задержали два вылета.
Немного схожая ситуация минувшим вечером сложилась в Санкт-Петербурге. Там в аэропорту Пулково также отменили и задержали ряд рейсов.
Что до столичных аэрогаваней, то, как передавали ряд пабликов в соцсетях, там не вылетевшим пассажирам начали выдавать надувные матрасы, чтобы люди могли отдохнуть.
Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья воспользовались автобусами «Мострансавто», следующими в аэропорты, более 5 млн раз.