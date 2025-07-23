Онлайн-табло: Почти 40 рейсов задерживаются в московских аэропортах

В Москве 38 рейсов были задержаны, а четыре — отменены. Об этом свидетельствуют данные, отображаемые на онлайн-табло аэропортов столицы. Эту информацию также подтверждает ТАСС.

Как информирует агентство, причиной задержки мог стать ожидаемый туман, из-за которого видимость ухудшилась до 200–700 метров.

Сообщается, что в аэропортах Внуково и Шереметьево были задержаны 18 рейсов. В Домодедово и Жуковском отменили по два рейса, а в первом также задержали два вылета.

Немного схожая ситуация минувшим вечером сложилась в Санкт-Петербурге. Там в аэропорту Пулково также отменили и задержали ряд рейсов.

Что до столичных аэрогаваней, то, как передавали ряд пабликов в соцсетях, там не вылетевшим пассажирам начали выдавать надувные матрасы, чтобы люди могли отдохнуть.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья воспользовались автобусами «Мострансавто», следующими в аэропорты, более 5 млн раз.