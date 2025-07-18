Пассажиры Подмосковья воспользовались автобусами «Мострансавто», следующими в аэропорты, более 5 млн раз

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья воспользовались маршрутами АО «Мострансавто», чтобы доехать до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, более 5,2 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 3% больше показателя прошлого года. Компания обслуживает 16 маршрутов, которые обеспечивают транспортную связь аэропортов с различными городами региона. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд на них с помощью банковских карт — более 2,2 млн раз. Самым востребованным маршрутом оказался № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» с показателем в 1,5 млн поездок.

Напомним, что в автобусах можно бесплатно провозить ручную кладь, параметры которой в сумме не превышают 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа в городском сообщении составляет 63 рубля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.