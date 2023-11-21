Онлайн-услугу для льготников обновили в Московской области

В Подмосковье обновили услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». В нее внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщили в областном Мингосуправления.

«Если по предыдущей заявке решение еще не принято, подать новую не получится. «Умный» сервис поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

По словам министра, вы этом году на региональном портале госуслуг за получением льготных путевок в санатории и на курорты обратилось около 57 тысяч жителей региона. Их могут получить федеральные и региональные льготники, которые стоят не учете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.