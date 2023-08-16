ООН решило принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Южной Африке. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель ООН Фархан Хак заявил, что делегация прибудет на саммит в Африку, однако пока не уточняется, кто войдет в ее состав. Он также заявил, что представителей делегации назовут уже в конце следующей недели.

Саммит БРИКС ожидается в конце августа. Планируется, что на него съедутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Уже известно, что Россию в Африке представит Сергей Лавров, а президент России сможет принять участие только в формате видеоконференции.