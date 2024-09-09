ООО «Банкротство под ключ» нарушило Закон о рекламе
Управление рассмотрело информацию о распространении в сообществе в социальной сети рекламы услуг по сопровождению банкротства физических лиц с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
По результатам рассмотрения Управлением в отношении ООО «Банкротство под ключ» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре, а также в распространении рекламы в сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Согласно части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.