ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 04 октября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 17.09.2024 г. до 16:00 ч 01.10.2024 г.

Определение участников 03.10.2024 г.

Торги состоятся 04.10.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Овсянникова Т.В.) Квартира, пл. 69 кв.м., к/н 50:43:0010103:862, адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д. 12, кв. 112. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Сведения о зарег-ных лицах отсутствуют. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6 707 495,52 руб. З-к: 67 074,95 руб. Поручение № 153-Г (Снижение)

2. (Должник Калинин А.В.) Квартира, пл. 53,10 кв,м., к/н 50:13:0040338:2162, адрес: Московская область, с. Тишково, ул. Курортная, д. 26, кв. 69. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2 944 400,00 руб. З-к: 29 444,00 руб. Поручение № 148-Г(Снижение)

3. (Должник Лихачева Т.Я.) Квартира, пл. 53,6 кв,м., к/н 50:64:0020110:934, адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 27, кв. 31. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 100 000,00 руб. З-к: 51 000,00 руб. Поручение № 147-Г(Снижение)

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/.

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.