ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 20 сентября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 03.09.2024 г. до 16:00 ч 17.09.2024 г.

Определение участников 19.09.2024 г.

Торги состоятся 20.09.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Ишханян А.С.) Жил. дом пл. 207,8 кв.м., к/н 50:16:0302008:2647, З/у. пл. 1 114 кв.м., к/н 50:16:0302007346, адрес: Область Московская, Ногинский район, д. Клюшниково, ул. Жасминовая, д. 7, . Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информация о Зарегистрированных лицах отсутствует. Информация о задолженности за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7 252 800,00 руб. З-к: 72 528,00 руб. Поручение № 179-Г.

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продаж. цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/.

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.