ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 27 сентября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 10.09.2024 г. до 16:00 ч 24.09.2024 г.

Определение участников 26.09.2024 г.

Торги состоятся 27.09.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Печенкин Ю.А.) Квартира, пл. 54,1 кв.м. к/н: 50:23:0000000:145837, адрес: МО, Раменский район, пос. Гжельского кирпичного завода, д. 3, кв. 39. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о Зарег-ных лиц. и о задолж. за кап. ремонт ФССП не пред-на. Н/ц: 5000000 р. З-к: 50000 р. Поруч.192-Г.

2. (Должник Табагуа Н.К.) Комната №1; принадл-ая 1/3 доли Табагуа Н.К. и 2/3 доли Лепонаве И.Н., пл. 10,1 кв.м., к/н: 50:22:0000000:101234. Комната №2, пл. 15,8 кв.м., к/н: 50:22:0010301:1626, по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-кт, д. 298, кв. 22. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Н/ц: 3000000 р. З-к: 30000 р. Поручю194-Г.2 торги (залож. недвиж. имущ.):

3. (Должник Федиова Л.К.) Квартира, пл. 60,1 кв.м., к/н 50:16:0101035:4193, адрес: МО, г. Черноголовка, б-р Школьный, д. 19, кв 220. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Н/ц: 4651200 р. З-к: 46512 р. Поруч.162-Г(Сниж-ие)

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продаж. цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/.

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.