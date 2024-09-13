ООО «Меридиан» объявляет об открытом аукционе и торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 26 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.09.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 24.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 26.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,3 кв.м., к/н: 50:45:0020426:99, адрес: МО, г. Королев, ул. Кирова, д. 2, кв. 36. П.250-М от 19.06.24. Собств: Яковлева М.И. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 2 377 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 48,0 кв.м., к/н: 50:52:0010107:1398, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 26/19, кв. 16. П.306-М от 22.08.24. Собств: Яковлева З.В. Взыск: ООО «Долговой Консультант». Цена: 3 142 032,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 63,0 кв.м., к/н: 50:52:0010107:492, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 16, кв. 80. П.305-М от 22.08.24. Собств: Яковлева З.В. Взыск: ООО «Долговой Консультант». Цена: 4 479 804,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:52:0010216:1160, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 6, кв. 36. П.303-М от 22.08.24. Собств: Дрындина Н.И. Взыск: АО Банк «БЖФ». Цена: 3 312 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:22:0010105:24638, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 38/1, кв 24. П.309-М от 30.08.24. Собств: Кукушкин И.К. Взыск: АО «Банк Дом.РФ». Цена: 4 499 391,20 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 30,2 кв.м., к/н: 50:16:0601079:785, адрес: МО, Ногинский р-н, г.п. Старая Купавна, с. Бисерово, мкр. «Новое-Бисерово-2», д.4, кв.1. П.313-М от 30.08.24. Собств: Свечников В.Е. Взыск: ПАО «Банк УралСиб». Цена: 1 816 726,40 р.

7. Жилое здание, общ.пл. 153,5 кв.м., к/н: 50:15:0040303:106; Зем. уч., общ.пл. 1050 +/-11 кв.м., к/н: 50:15:0040303:44, адрес: МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 68. П.320-М от 10.09.24. Собств: Григорьева И.С., Павлов И.А. Взыск: Симоненков И.П. Цена: 7 536 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 66,7 кв.м., к/н: 50:19:0020315:1809, адрес: МО, Рузский р-н, г/п Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 23, кв. 135. П.316-М от 10.09.24. Собств: Каменева Ю.А. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 4 928 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 74,7 кв.м., к/н: 50:10:0010302:1747, адрес: МО, г. Химки, ул. Академика Грушина, д. 2/10. кв. 76. П.310-М от 30.08.24. Собств: Минин В.М. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 9 400 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 35,9 кв.м., к/н: 50:20:0010207:2088, адрес: МО, г. Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 7, кв. 177. П.284-М от 08.08.24. Собств: Алиев Р.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 748 160,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 (993) 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.