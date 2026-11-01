Домодедово работает по согласованию: введены ограничения в небе

Аэропорт Домодедово сейчас обслуживает рейсы — но только по согласованию с уполномоченными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Как пояснили в ведомстве, это связано с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Из‑за такого режима возможны корректировки в расписании полетов, поэтому пассажирам стоит проверять статус своего рейса у авиакомпании или на онлайн‑табло аэропорта.