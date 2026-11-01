Проблемы с закупкой вертолетов в Германии: сроки срываются

В Германии вскрылись серьезные проблемы в многомиллиардном проекте по закупке вертолетов для Бундесвера, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

По данным Федеральной счетной палаты, легкие боевые вертолеты Airbus H145M, заказанные в 2023 году, будут готовы к полноценному боевому применению на несколько лет позже срока сообщила

Причина — сложности с сертификацией боеприпасов и вооружения: поначалу машины смогут использоваться лишь для подготовки экипажей, но не для ведения боевых действий.

Это ставит под угрозу обязательства Германии перед НАТО — поставить 12 боеготовых вертолетов к 2029 году и 72 — к 2032 году. Кроме того, аудиторы выявили технические проблемы с противотанковыми ракетами и рекомендовали приостановить закупку еще 20 вертолетов, пока производитель не подтвердит способность выполнить условия контракта.

Стоимость проекта оценивается в €2,5 млрд. В Минобороны ФРГ пообещали изучить замечания аудиторов, но не согласились с опасениями о невыполнении обязательств перед альянсом.