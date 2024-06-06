ООО «Меридиан» проводит аукцион на продажу заложенного и арестованного недвижимого имущества в Московской области

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 06.06.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 17.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 19.06.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 36,1 кв. м., к/н: 50:15:0050401:2046, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дубовая, д. 10, кв. 3. П.233-М от 31.05.24. Собств: Смирнова О. Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 501 600,00 р.

2.Кв-ра, общ. пл. 38,3 кв. м., к/н: 50:07:0000000:15750, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 19, кв. 25. П.206-М от 27.04.24. Собств.: Константинов И. Н. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 981 149,60 р.

3.Жил. дом, общ. пл. 186,5 кв. м., к/н: 50:04:0000000:98219; Зем. уч. пл. 1000 +/-11 кв. м., к/н: 50:04:0000000:93550. Адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Благовещенское, ТО «Благовещенское- Парк», д. 136. П. 232-М от 31.05.24. Собств: Потанин С. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 6 600 800,00 р.

4.Кв-ра, общ. пл. 49,5 кв. м., к/н: 50:57:0080701:405, адрес: МО, г. Коломна, ул. Филина, д. 5, кв. 63. П.221-М от 27.05.24. Собств: Некрасова Ю. В. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 3 410 400,00 р.

5.Кв-ра, общ. пл. 59,5 кв. м., к/н: 50:22:0060607:3443, адрес: МО, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Некрасова, д. 8, кв 20. П.229-М от 31.05.24. Собств: Искендерова С. А., Абдуллаев А. С. Оглы. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 768 000,00 р.

6.Кв-ра, общ. пл. 76,4 кв. м., к/н: 50:12:0100805:8459, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 28А, кв. 406. П.235-М от 31.05.24. Собств: Оганесян А. А. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 7 430 710,00 р.

7.Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв. м., к/н: 50:26:0160103:1747, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 8, корп. 2, кв. 80. П.225-М от 27.05.24. Собств: Глушко Л. М. Взыск: АО Кредит Европа Банк. Цена: 3 424 800,00 р.

8.Кв-ра, общ. пл. 25,7 кв. м., к/н: 50:43:0040302:429, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 12, кв. 260. П.219-М от 27.05.24. Собств: Латис Ю. Е. Взыск: ПАО АК Барс. Цена: 3 556 000,00 р.

9.Нежилое помещение, общ. пл. 41,3 кв. м., к/н: 50:43:0020402:355, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 7, пом. 022. П.218-М от 27.05.24. Собств: Алленова К. В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 624 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 37,2 кв. м., к/н: 50:15:0000000:114989, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 29, кв. 214. П.179-М от 12.04.24. Собств.: Каравашкин А. А. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 105 160,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв. м., к/н: 50:50:0020403:1223, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 1, кв. 23. П.202-М от 27.04.24. Собств.: Морозова О. С. Взыск.: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки». Цена: 3 954 200,00 р.

3.Кв-ра, общ. пл. 43,5 кв. м., к/н: 50:45:0000000:28944, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 17, кв. 49. П.123-М от 19.03.24. Собств.: Малиновская Е. В. Взыск.: АО «Банк БЖФ». Цена: 4 324 800,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 30 кв. м., к/н: 50:22:0010306:1968, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 358, кв. 17. П.205-М от 27.04.24. Собств.: Бужак Е. А. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 3 270 800,00 р.

5.Кв-ра, общ. пл. 51,3 кв. м., к/н: 50:16:0602003:7793, адрес: МО, Богородский г. о., г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, д. 14А, кв. 588. П.193-М от 19.04.24. Собств.: Овсянникова Н. С. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 804 536,25 р.

6.Кв-ра, общ. пл. 73,7 кв. м., к/н: 50:05:0070504:2048, адрес: МО, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 7, корп. 3, кв .89. П.195-М от 27.04.24. Собств.: Фомасова С. М. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 588 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 06.06.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 17.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 19.06.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 57.4 кв. м., к/н: 50:07:0030307:904, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д. 20, кв. 76. П.216-М от 17.05.24. Собств: Кузнецов А. Е. Взыск: ГК АСВ. Цена: 1 937 950,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м., к/н: 50:15:0010809:1603, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 27, кв. 76. П.181-М от 19.04.24. Собств.: Устинова Н. В. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 5 002 080,00 р.

2. Нежил. пом., общ. пл. 47,0 кв. м., к/н: 50:20:0010112:6285, адрес: МО, Одинцовский г. о., дер. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 2, корп. 1, апарт. 172. П.154-М от 03.04.24. Собств.: Савич Д. Взыск.: Гладкова Л. Н. Цена: 8 820 960,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.